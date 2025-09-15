Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül maç takvimi
15 Eylül Pazartesi günü futbolseverlerin gözü Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında. Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşıya gelirken maç saati merak ediliyor. 15 Eylül bugünkü maç takvimi belli old
Futbolseverler 15 Eylül Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa ligleri maç takvimini araştırıyor. Bugün oynanacak maçlar, saatleri ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (15 EYLÜL)
Trendyol Süper Lig
20.00 | Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
20.00 | Erzurumspor FK-Sakaryaspor | TRT Spor, beIN Sports 2
La Liga:
22.00 Espanyol-Mallorca | S Sport
Serie A
19.30 | Hellas Verona-Cremonese | S Sport 2,Tivibu Spor 1
21.45 Como-Genoa | S Sport 2, Tivibu Spor 1
AFC Şampiyonlar Ligi Elit - Batı Grubu
16.45Al Sharjah-Al Gharafa
19.00 Al Wahda-Al Ittihad
21.15 Al Ahli-Nasaf Qarshi
21.15 Al Shorta-Al Sadd
