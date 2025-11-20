20 Kasım, dünya genelinde çocuk haklarına dikkat çekmek için kutlanan özel bir gün. Çocukların güvenli, eşit ve mutlu bir hayat sürmesi için yapılan çağrılar bugün yeniden hatırlatılıyor. Bu nedenle bugün ne günü sorusu gündeme gelirken devamında 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1989’da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, her yıl 20 Kasım’da dünyanın gündemine taşınıyor. Bugün, çocukların korunma, eğitim, sağlık, ifade özgürlüğü ve oyun oynama gibi temel haklarının altı çizilirken toplumlara sorumlulukları bir kez daha hatırlatılıyor.

BUGÜN NE GÜNÜ, 20 KASIM’DA NE KUTLANIYOR?

20 Kasım, Birleşmiş Milletler’in çocuk haklarını güvence altına alan sözleşmeyi kabul ettiği tarih olduğu için tüm dünyada "Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor. Bu özel gün, her çocuğun eşit fırsatlara, güvenli bir hayata ve sağlıklı gelişim hakkına sahip olduğuna dair evrensel bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Türkiye’de de kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çocukların haklarını bilmesi, kendilerini özgürce ifade edebilmesi ve güvende büyüyebilmesi için farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Çocuk işçiliği, eğitimden uzak kalma ve dijital güvenlik gibi konular, bu yılın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUKLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Bu özel gün için paylaşılan mesajlar, çocukların değerini ve haklarının önemini vurguluyor.

“Çocukların gülüşü geleceğin huzurudur”,

“Her çocuk güven içinde büyümeyi hak eder”

"Bir çocuğun elinden tutmak dünyayı güzelleştirir”

“Çocukların haklarını koruyan bir dünya için hep birlikte çaba göstermeye devam ediyoruz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.”

“Çocukların sesi duyuldukça toplum güçlenir. Her çocuğun hakkına sahip çıkmak, geleceğimizi korumaktır.”

“Çocukların bir tebessümü bile dünyayı değiştirmeye yeter. Onların haklarını korumak hepimizin sorumluluğu.”

“Daha adil bir yarın için, çocukların haklarını bugünden korumalıyız. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü sevgiyle anıyoruz.”

