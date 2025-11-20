Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 20 Kasım 2025 Perşembe günü Bursa'nın merkez ve çevre ilçelerinde yaşanan su kesintilerini tek tek duyurdu.

Bursa’da yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. İşte 20 Kasım BUSKİ su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

BUSKİ'nin altyapı çalışmaları kapsamında İnegöl, Keles ve Mustafakemalpaşa'da belirli saatlerde su kesintileri yaşanıyor. Çalışmalar nedeniyle gün içinde 09.00 - 18.00 (Keles'te 09.30 - 15.00) saatleri arasında kesinti uygulanacak, su belirtilen saatleri ardından yeniden verilecektir.

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KELES/KEMALİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/11/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/11/2025 15:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: Keles Kemaliye Mahallesi’nde kireç önleyici montajı yapılacağından 09.30–15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Mahallede gerekli anons yapılmıştır.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek muhtemel arızalara bağlı olarak Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

SEVCAN GİRGİN

