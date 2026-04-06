Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümü etkinlikleri ardından Bursa'nın tarihi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Bursa'nın fethi ne zaman, kaç yılında gerçekleşti?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi tarafından 1314 yılında başlatılan kuşatma 10 yıldan fazla sürmüş ve fetih oğlu Orhan Gazi’ye nasip olmuştur. Bursa 6 Nisan 1326’da fethedilerek Türk İslam Yurdu ve Osmanlı Devletine payitaht olma şerefine nail olmuştur.

Osmanlı’nın ilk altı padişahını bağrında barındıran bu ulu şehir, Osmanlının daha sonraki dönemlerinin de ilham kaynağı olmuştur. Eteğinde kurulduğu Uludağın cennet pınarlarıyla sulanan bereketli ovaların, İslam yurdunun en ulu mabetlerinden Ulucami’nin, eşsiz güzellikteki Yeşil Türbe’nin, manevi dünyamızın burçlarından Emir Sultan, Üftade, Molla Fenari, Molla Hüsrev gibi nicelerinin ev sahipliğini yapmıştır.

BURSA'NIN FETHİNİN SONUÇLARI

Bursa'nın ele geçirilmesi, Osmanlı tarihinin ilk dönemindeki en belirleyici olaydır. Askeri tarihçi Paul K. Davis'e göre bu fetih; "I. Osman ve haleflerini Küçük Asya'da büyük bir güç olarak tescillemiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek başlangıcını oluşturmuştur."



Bu fetihle birlikte:

Osmanlılar, Marmara Bölgesi'nin güneyindeki hakimiyetlerini kesinleştirdi.



İpek Yolu üzerindeki önemli bir ticaret merkezi ele geçirilerek beyliğin ekonomik gelirleri büyük ölçüde arttı.



Göçebe (uç beyliği) geleneğinden yerleşik devlet düzenine geçiş süreci tamamlandı; ilk Osmanlı parası (akçe) bu dönemde basıldı ve ilk düzenli ordu (Yaya ve Müsellem) çalışmaları hız kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası