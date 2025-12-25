Bursa'da bugün su kesintisi yaşanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık 2025 tarihinde bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintisi uygulanacak. Bu kapsamda Bursa'da suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

Bursa'da yaşayan vatandaşlar su kesintisine dair güncel bilgileri araştırılıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon idaresi (BUSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İnegöl ve Mustafakemalpaşa'da mevcut içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

BUSKİ su kesintisi: 25 Aralık Bursada sular ne zaman kesilecek?

25 ARALIK BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

25 Aralık 2025 Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde sular 18.00'de gelecek. Bulunduğunuz sokak veya mahalledeki özel kesinti detaylarını öğrenmek için BUSKİ'nin internet adresinde yer alan "Arıza ve Kesintiler" bölümünden anlık bilgi alabilirsiniz.

BUSKİ su kesintisi: 25 Aralık Bursada sular ne zaman kesilecek?

İNEGÖL/ CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ su kesintisi: 25 Aralık Bursada sular ne zaman kesilecek?

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 21/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ su kesintisi: 25 Aralık Bursada sular ne zaman kesilecek?

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 18/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 18.12.2025 - 26.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Haberle İlgili Daha Fazlası