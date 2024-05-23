Canlı yayın konuğu Işın Çelebi, Eski ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı

Sözcü TV ekranlarında hafta içi her sabah ekranlara gelen Para Politika programına bugün konuk olan isim Işın Çelebi olurken izleyiciler kimdir, hangi görevlerde bulundu gibi sorulara cevap aradı. Çeşitli görevlerde bulunan Çelebi'nin kaç yaşında olduğu da merak edildi. Hayatı ve biyografisi...

Ebru Baki'nin sunumu ile ekranlara gelen Para Politika programına bugün Işın Çelebi katıldı. Seyircilerin merakla izlediği bölümde yer alan konuk isim hakkında ise daha önce hangi görevleri yaptı, nereli gibi sorular araştırıldı.

Çelebi, 15 Eylül 1950 yılında Karaman'da dünyaya gelen Türk ekonomist, siyasetçi ve akademisyendir. Eski ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanı görevlerini yerine getiren isim ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü'nde eğitimini tamamlarken İTÜ Metalurji Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamladı.

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat bölümünde de yüksek lisansını tamamlarken aynı bölümde doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleştirdi.

Çelebi, DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanlığı, Grup Başkanlığı, METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı ve eski ekonomi bakanıdır. Eskiden Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürüten isim 2021 yılında başkanlığa aday oldu ve 5 Haziran'da çekildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.