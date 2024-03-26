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Cenk Özkacar hangi takımda oynuyor? Türkiye Milli Takımı’nın ilk 11’inde olan Cenk Özkacar’ın yaşı ve hayatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cenk Özkacar hangi takımda oynuyor? Türkiye Milli Takımı’nın ilk 11’inde olan Cenk Özkacar’ın yaşı ve hayatı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya maçında ilk 11'de 24 yaşındaki oyuncu Cenk Özkacar yer alıyor. Cenk Özkacar'ın hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. İşte, detaylar...

2000 doğumlu Cenk Özkacar'ın kim olduğu ve futbol kariyerine dair merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

6 Ekim 2000 tarihinde İzmir'de doğan genç futbolcu, stoper mevkiinde oynamaktadır. Türk milli futbol takımında ve La Liga takımlarından Valencia'da forma giymektedir.

Futbol kariyerine 2011 yılında Bucaspor'da başlayan Özkacar, 4 Ocak 2012 tarihinde ise Altınordu takımının altyapısına transfer oldu. Profesyonel olarak ilk sözleşmesini 31 Ağustos 2018 yılında Altay ile imzaladı. Ardından 3. lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a 1 yıllık süreyle kiralandı. 2019-20 maçında 12 lig maçında oynadı. 1. ligdeki performansı sonrası oyuncu Ligue 1 takımlarından Olympique Lyonnais ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2023 Haziran ayında  Valencia kiraladığı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

 La Liga takımlarından Valencia'da forma giymektedir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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