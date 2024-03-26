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Avusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya Türkiye maçını anlatan spiker kim, adı ne? | Bu akşam oynanacak olan Avusturya Türkiye hazırlık maçı TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen mücadelenin anlatımını kim yapıyor merak ediliyor. Peki, Avusturya Türkiye spikeri kim? İşte Avusturya Türkiye maçını anlatan spiker ve maçın detayları!

Avusturya Türkiye maçı spikeri kim? Türkiye ile Avusturya bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Televizyondan canlı olarak ekranlara gelecek olan maçı anlatacak spiker merak ediliyor. Peki, Avusturya Türkiye maçının spikeri kim? İşte detaylar…

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI SPİKERİ KİM?

Avusturya Türkiye maçını TRT Spor spikeri Özkan Öztürk anlatacak. Röportajlarda ise İbrahim Kırkayak görev yapacak.

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Türkiye’nin 11’i: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Avusturya’nın 11’i: Alexander Schlager, Mwene, Danso, Wöber, Posch, Seiwald, Laimer, Xaver Schlager, Baumgartner, Schmid, Gregoritsch.

Avusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? - 1. Resim

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Avusturya Türkiye maçı Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

TÜRKİYE İLE AVUSTURYA ARASINDAKİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle cevap verdi.

Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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