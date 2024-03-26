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Avusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya Türkiye ne maçı, resmi maç mı hazırlık mı? | Türkiye Avusturya ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi 11’ler belli oldu. Futbol severler Avusturya Türkiye maçı ne maçı merak ediyor. Peki, Avusturya Türkiye hazırlık maçı mı, EURO 2024 maçı mı? İşte detaylar…

Avusturya Türkiye ne maçı? Bu akşamki Avusturya Türkiye maçı öncesi futbol severler Avusturya Türkiye maçında Türkiye yenerse, kaybederse veya berabere biterse ne olur merak ediyorlar. Bunun için öncelikle Avusturya Türkiye maçının statüsünün ne olduğu önemlidir. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne maçı? İşte ayrıntılar…

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI NE MAÇI?

Avusturya Türkiye maçı özel hazırlık maçıdır. Resmi maç değildir. Türkiye ile Avusturya EURO 2024 öncesi hazırlık mücadelesi için bu akşam karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İLE AVUSTURYA’NIN EURO 2024 GRUPLARI

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü? - 1. Resim

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Türkiye’nin 11’i: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Avusturya’nın 11’i: Alexander Schlager, Mwene, Danso, Wöber, Posch, Seiwald, Laimer, Xaver Schlager, Baumgartner, Schmid, Gregoritsch.

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI KAÇTA BAŞLIYOR?

Avusturya Türkiye maçı Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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