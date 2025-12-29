Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Gözler yeni bölüm tarihine çevrildi
Cennetin Çocukları'nın sıkı takipçileri, yılın son pazartesi gününde "Cennetin Çocukları bu akşam var mı?" sorusuna cevap aranıyor. Yeni yıla sayılı günler kala televizyon kanallarının yayın akışlarında revizyon gitmesi ve birçok dizinin yılbaşı arası vermesi, sevilen yapımın hayranları meraklandırdı.
"Cennetin Çocukları bu akşam var mı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yılbaşı haftası kapsamında televizyon kanallarının yayın akışlarında değişikliğe gidilirken, bazı dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından TRT ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlamayacağı merak konusu oldu. Gözler, dizisinin yeni bölüm tarihine çevrildi.
CENNETİN ÇOCUKLARI BU AKŞAM VAR MI?
Cennetin Çocukları yeni bölümü 29 Aralık Pazartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 güncel yayın akışlarında 20.00'da dizi yer alıyor.
29 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Hara | Türk Sineması
02:05 - Seksenler
02:55 - Kasaba Doktoru