Cennetin Çocukları'nın sıkı takipçileri, yılın son pazartesi gününde "Cennetin Çocukları bu akşam var mı?" sorusuna cevap aranıyor. Yeni yıla sayılı günler kala televizyon kanallarının yayın akışlarında revizyon gitmesi ve birçok dizinin yılbaşı arası vermesi, sevilen yapımın hayranları meraklandırdı.

"Cennetin Çocukları bu akşam var mı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yılbaşı haftası kapsamında televizyon kanallarının yayın akışlarında değişikliğe gidilirken, bazı dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından TRT ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlamayacağı merak konusu oldu. Gözler, dizisinin yeni bölüm tarihine çevrildi.

CENNETİN ÇOCUKLARI BU AKŞAM VAR MI?

Cennetin Çocukları yeni bölümü 29 Aralık Pazartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 güncel yayın akışlarında 20.00'da dizi yer alıyor.

29 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Hara | Türk Sineması

02:05 - Seksenler

02:55 - Kasaba Doktoru

