18 Kasım 2025’te dünya genelinde yaşanan internet kesintileri, gözleri Cloudflare altyapısına çevirdi. X, ChatGPT ve birçok siteye erişimde görülen “Cloudflare error” uyarıları, küresel bir servis arızasına işaret ediyor. Cloudflare Down hatası araştırılırken erişim sorununun ne zaman düzelir yakından takip ediliyor.

Son birkaç saattir dünya çapında milyonlarca internet kullanıcısı web sitelerine ve uygulamalara erişimde sorun yaşıyor. Sosyal medya platformlarından ChatGPT’ye, oyun servislerinden yayın sitelerine kadar birçok adres “Cloudflare Down” etkisiyle yavaşladı veya tamamen kullanılamaz hale geldi. Peki Cloudflare ne zaman düzelir, neden çöktü?

CLOUDFLARE NE ZAMAN DÜZELİR?

Cloudflare, global ağında yaşanan kesintiyi doğrulayarak şirket içi hizmetlerde ciddi bir arıza yaşandığını bildirdi. Durum sayfasındaki son güncellemelerde, hizmetlerin aşamalı olarak normale döndürülmeye çalışıldığı belirtiliyor. Cloudflare, özellikle Access ve WARP servislerinde yapılan iyileştirmeler sonucu hata oranlarının eski seviyelere çekildiğini açıkladı.

Ancak şirket düzeltme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak kullanıcıların kısa bir süre daha yüksek hata oranlarıyla karşılaşabileceğini duyurdu. Londra’daki WARP erişimi yeniden etkinleştirilmiş durumda. Kesintinin büyük bölümünün birkaç saat içinde tamamen giderilmesi bekleniyor ancak bazı hizmetlerde kısa süreli dalgalanmalar devam edebilir.

CLOUDFLARE NEDEN ÇÖKTÜ?

Cloudflare’ın yaptığı açıklamalara göre sorun, şirketin kendi iç sistemlerinde yaşanan bir servis kesintisinden kaynaklandı. Bu kesinti, CDN trafiğini, güvenlik doğrulamalarını ve WARP gibi bağlantı hizmetlerini doğrudan etkiledi. Cloudflare bu tür arızalarda trafiği dünya çapında yönlendiren çok katmanlı ağı nedeniyle yüzlerce site ve uygulamanın aynı anda hataya düşmesine sebep olabiliyor.

X (Twitter) gibi bazı platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa bile altyapıyı kullanan diğer servislerde oluşan yaygın yavaşlama, genel internet stabilitesini bozarak çok geniş bir kesimde erişim problemlerine yol açtı. Hatayı tetikleyen teknik detaylar açıklanmadı ancak Cloudflare bunun dahili bir kesinti olduğunu ve saldırı kaynaklı olmadığını belirtti.

CLOUDFLARE DOWN HATASI NASIL DÜZELİR, NEDEN OLUR?

Cloudflare Down hatası, çoğunlukla CDN trafiğinin yönlendirilmesinde veya güvenlik doğrulamasında yaşanan bir aksaklık sonucu ortaya çıkar. Sorun tamamen Cloudflare’ın kendi sunucu düzeltme sürecine bağlıdır. Dolayısıyla internet sitelerine erişim, şirket arızayı giderdikçe kendiliğinden normale dönecek.

IREM ÖZCAN

