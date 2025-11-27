Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sahaya çıkacakları müsabaka öncesi Ederson Ferencvaros maçında oynayacak mı, ceza alacak mı soruları gündeme taşındı. Brezilyalı kaleci Ederson’un PFDK kararı, hem teknik heyetin hem de taraftarların radarında.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ederson’u Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakareti gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Şimdi ise taraftarlar Ederson Ferencvaros maçında oynayacak mı, ceza alacak mı merakla bekliyor.

Ederson Ferencvaros maçında oynayacak mı, ceza alacak mı? Gözler PFDK kararında!

EDERSON FERENCVAROS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi gözler, Brezilyalı kaleci Ederson’un üzerine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ederson’u Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakareti gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Henüz PFDK tarafından kesin bir karar açıklanmadı. Kalecinin Ferencvaros karşısında sahada olup olamayacağı kurulun vereceği nihai karara bağlı.

Ederson Ferencvaros maçında oynayacak mı, ceza alacak mı? Gözler PFDK kararında!

EDERSON CEZALI MI?

Şu anda Ederson’a ilişkin PFDK kararı açıklanmadığı için kalecinin cezalı olup olmadığı netleşmedi. Ederson’un durumu önümüzdeki günlerde netleşerek TFF tarafından duyurulacak.

Ederson Ferencvaros maçında oynayacak mı, ceza alacak mı? Gözler PFDK kararında!

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En-Nesyri

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası