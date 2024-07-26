Emekli, malul, dul veya yetim aylığı maaş farkı bugün hesaplara yatıyor

En düşük emekli maaşını 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkaran düzenlemenin ardından, bugün emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları hesaplara yatırılacak. SGK ve Emekli Sandığı'ndan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi zam farkı alacak.

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En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılmasını kapsayan düzenlemenin ardından, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların merakla beklediği ödeme tarihi belli oldu.

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli maaşının 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam farkı ödemelerinin detayları netleşti.

SGK ve Emekli Sandığı kapsamındaki toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına 26 Temmuz 2024 tarihinde yani bugün yatırılacak​.

3 AYLIK MAAŞ ALANLAR ZAM FARKI NASIL ALACAK?

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, zam farkları şu şekilde ödenecek:

Aylıklarını her ay alanlar, Temmuz ayı maaş farkını alacak.

Üç aylık maaş alanlardan:

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlar, Temmuz ayı maaş farkını alacak.

ayı maaş farkını alacak. Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlar, Temmuz ve Ağustos ayları maaş farkını alacak.

ve ayları maaş farkını alacak. Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlar, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları maaş farkını alacak​

Bu kapsamda, toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olarak belirlendi. Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL olurken, dul ve yetim maaşlarında da artış yaşandı. Hissesi %75 olan dul ve yetimler 9.375 TL, hissesi %50 olan dul ve yetimler 6.250 TL, hissesi %25 olan yetimler ise 3.125 TL ödeme alacak.