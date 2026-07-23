24 Temmuz 2026 Cuma günü için en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları araştırılıyor. Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun “Hayırlı Cumalar” sözleri sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan içerikler arasında yer alıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ve X için paylaşabileceğiniz güncel Cuma mesajları…

Cuma günü, İslam dünyasında en mübarek günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu özel günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler, hem anlamlı hem de etkileyici sözleri bir arada arıyor.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Hayırlara vesile olan bereketli bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Cumamız mübarek olsun.

Rabbim gönlünüzdeki tüm güzel dilekleri hayırlısıyla nasip etsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma'nın rahmeti evinizi, bereketi sofranızı, huzuru gönlünüzü doldursun.

En güzel cuma mesajları! Resimli, yeni, anlamlı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar sözleri (24 Temmuz 2026)

Allah attığınız her adımı hayırla, ettiğiniz her duayı kabul ile mükafatlandırsın.

Rabbim sağlık, huzur ve bereketi ömrünüzden eksik etmesin. Hayırlı Cumalar.

Bu mübarek Cuma gününde dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim kalbinizdeki tüm güzellikleri çoğaltsın, dertlerinizi hafifletsin. Cumanız mübarek olsun.

En güzel cuma mesajları! Resimli, yeni, anlamlı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar sözleri (24 Temmuz 2026)

Cuma’nın rahmeti üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Bizlere merhamet et. Sen Rahman ve Rahim'sin. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Amin. Hayırlı Cumalar...

DOSTLARA VE AİLEYE CUMA MESAJLARI

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice Cumalara...

Rabbim ailenizi her türlü sıkıntıdan muhafaza etsin. Hayırlı Cumalar.

Mesafeler uzak olsa da dualar gönülleri birleştirir. Cumamız mübarek olsun.

Birlik ve beraberliğimiz daim, sofralarımız bereketli olsun.

En güzel cuma mesajları! Resimli, yeni, anlamlı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar sözleri (24 Temmuz 2026)

Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin hayırlısıyla gerçekleşmesini dilerim.

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. (Tergib)

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.

EN YENİ, ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım kalplerimize huzur, evlerimize bereket, ömrümüze sağlık ve iman nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim ettiğiniz tüm duaları kabul, gönlünüzdeki güzel niyetleri hayırlısıyla gerçekleştirsin.

En güzel cuma mesajları! Resimli, yeni, anlamlı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar sözleri (24 Temmuz 2026)

Yüce Allah bizleri doğruluktan ayırmasın, imanımızı kuvvetlendirsin ve dualarımızı kabul buyursun.

Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde bir ömür nasip etsin.

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