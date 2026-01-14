Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ürek'in 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı? " sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

Fatih Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Ekim ayından bu yana İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 59 yaşındaki Ürek'in sağlık durumu hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte 14 Ocak itibarıyla şarkının sağlık durumuna dair tüm gelişmeler...

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı? Gelişmeler yakından takip ediliyor

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirmiş Fatih Ürek'in 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırılan 59 yaşındaki şarkıcı Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Son durumuna dair yeni bir gelişme yaşanmamıştır.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı? Gelişmeler yakından takip ediliyor

FATİH ÜREK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI MI?

Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda, Fatih Ürek'in yoğun bakımdan çıktığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ürek, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla 89 gündür yoğun bakımdadır.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı? Gelişmeler yakından takip ediliyor

MENAJERİ MERT SİLİV'DEN AÇIKLAMA

Fatih Ürek’in son durumu hakkında bilgi veren menajeri Mert Siliv, “Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası