UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı sahasında konuk edecek. Kritik karşılaşmanın şifresiz yayın bilgileri, maç saati ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Avrupa arenasında 7. hafta mücadeleleri oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe güçlü rakibi Aston Villa karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden izlenebileceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye’de TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, 20.45’te başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı canlı yayında takip edebilecek. Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, 19.45'teki "Maç Önü" programıyla karşılaşmaya geniş yer ayırıyor.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte maç yayın bilgileri

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi, TRT’nin yayın politikası kapsamında şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve haftaya 12. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.

Aston Villa ise 6 maçta elde ettiği 5 galibiyetle 15 puana ulaştı ve en formda takımlar arasında yer alıyor. Fenerbahçe’de Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Jhon Duran cezasının kaldırılmasıyla kadroya döndü.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, 22 Ocak’ta saat 20.45’te başlayacak.

