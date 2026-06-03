Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan sürüyor. Final yolunda kritik öneme sahip ikinci karşılaşmada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yeniden karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise dev mücadelenin yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi tüm hızıyla devam ediyor. Serinin ilk maçında rakibini son saniyelerde mağlup ederek avantajı eline geçiren Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmada da saha avantajını kullanarak seride farkı açmayı hedefliyor. Anadolu Efes ise deplasmanda kazanarak eşitliği sağlamanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci karşılaşması olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları, sezonun en kritik eşleşmelerinden biri olarak gösterilen mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında son yıllarda oynanan karşılaşmaların büyük bölümü yüksek rekabete sahne olurken, play-off atmosferi mücadelenin önemini daha da artırıyor. Serinin ilk maçında savunmaların ön plana çıktığı mücadelede Fenerbahçe Beko sahadan 60-59 galip ayrılmıştı. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından gözler ikinci maça çevrildi.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maç)

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçı 3 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Seride şu anda Fenerbahçe Beko'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede sarı-lacivertliler ikinci maçı da kazanması halinde önemli bir avantaj elde edecek. Anadolu Efes ise deplasmandan galibiyet çıkararak seriyi yeniden dengelemek istiyor.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maç)

Play-off yarı final serisinin diğer ayağında ise Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesinin galibi, finalde bu serinin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

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