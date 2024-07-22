Fenerbahçe Lugano rövanş maçı 30 Temmuz saat 20.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti. İlk maç 23 Temmuz tarihinde oynanacak. Sarı-lacivertlilerin rövanş karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı belli oldu.
Dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho'nun liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 22 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak.
2. ön eleme maçında temsilcimiz İsviçre ekibi Lugano karşısında Thun şehrinde bulunan Stockhorn Arena'da deplasmana çıkacak.
Deplasman maçının ardından oynanacak olan rövanş karşılaşmasının ise ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
FENERBAHÇE-LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ve Lugano arasında oynanacak olan rövanş maçı 30 Temmuz saat 20.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE-LUGANO RÖVANŞ MAÇI NEREDE?
İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertli ekip ikinci karşılaşmayı ise kendi evinde oynayacak.
Fenerbahçe-Lugano maçının rövanş karşılaşması Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi