Fenerbahçe Lugano rövanş maçı 30 Temmuz saat 20.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme:

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti. İlk maç 23 Temmuz tarihinde oynanacak. Sarı-lacivertlilerin rövanş karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı belli oldu.