Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri Malaga, Leganes, Sevilla takımlarında oynadı

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: TGRT HABER 19 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

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2024-2025 Süper Lig sezonu için transferlerine devam eden Fenerbahçe'nin Sevilla'nın Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri ile anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler Faslı yıldıza yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu ödeyecek.