Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri Malaga, Leganes, Sevilla takımlarında oynadı
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2024-2025 Süper Lig sezonu için transferlerine devam eden Fenerbahçe'nin Sevilla'nın Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri ile anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler Faslı yıldıza yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu ödeyecek.
Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre sarı-lacivertliler Sevilla'nın Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma yaptı.
Faslı golcü yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.
Taraftarlar tarafından Youssef En-Nesyri'nin kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadığı ve 2023-2024 istatistikleri merak ediliyor.
YOUSSEF EN-NESYRİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
İspanyol ekibi Malaga U19 kadrosunda takımında yetişen Youssef En-Nesyri, 2016-2017 sezonunda ana takıma çıktı.
2018-2019 sezonunda ise Leganes'e transfer oldu.
Burada gösterdiği başarının ardından 2019-2020 yılında Sevilla'ya transfer olarak gitti.
YOUSSEF EN-NESYRİ 2023-2024 SEZONUNDA KAÇ GOL ATTI?
27 yaşındaki yıldız 2023-2024 sezonunda Sevilla'da 41 maçta forma giydi.
Bu maçlarda 3 bin 243 dakika süre bulan Youssef En-Nesyri 20 gol 3 asist yaptı.
Sezon boyunca ise sadece 4 sarı kart gördü.
FENERBAHÇE'NİN YENİ FORVETİ YOUSSEF EN-NESYRİ NERELİ?
Youssef En-Nesyri Fas'ın Fes şehrinde dünyaya geldi.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ YOUSSEF EN-NESYRİ KAÇ YAŞINDA?
Fenerbahçe'nin yeni forveti Youssef En-Nesyri 1 Haziran 1997 yılında doğdu.
Kaynak: TGRT HABER