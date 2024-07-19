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Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri Malaga, Leganes, Sevilla takımlarında oynadı

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT HABER
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yeni transferi Youssef En-Nesyri Malaga, Leganes, Sevilla takımlarında oynadı
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Haberler Haberleri  / TGRT HABER

2024-2025 Süper Lig sezonu için transferlerine devam eden Fenerbahçe'nin Sevilla'nın Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri ile anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler Faslı yıldıza yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu ödeyecek.

Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre sarı-lacivertliler Sevilla'nın Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma yaptı.

Faslı golcü yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.

Taraftarlar tarafından Youssef En-Nesyri'nin kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadığı ve 2023-2024 istatistikleri merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri Malaga, Leganes, Sevilla takımlarında oynadı - 1. Resim

YOUSSEF EN-NESYRİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İspanyol ekibi Malaga U19 kadrosunda takımında yetişen Youssef En-Nesyri, 2016-2017 sezonunda ana takıma çıktı.

2018-2019 sezonunda ise Leganes'e transfer oldu.

Burada gösterdiği başarının ardından 2019-2020 yılında Sevilla'ya transfer olarak gitti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri Malaga, Leganes, Sevilla takımlarında oynadı - 2. Resim

YOUSSEF EN-NESYRİ 2023-2024 SEZONUNDA KAÇ GOL ATTI?

27 yaşındaki yıldız 2023-2024 sezonunda Sevilla'da 41 maçta forma giydi.

Bu maçlarda 3 bin 243 dakika süre bulan Youssef En-Nesyri 20 gol 3 asist yaptı.

Sezon boyunca ise sadece 4 sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri Malaga, Leganes, Sevilla takımlarında oynadı - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN YENİ FORVETİ YOUSSEF EN-NESYRİ NERELİ?

Youssef En-Nesyri Fas'ın Fes şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ YOUSSEF EN-NESYRİ KAÇ YAŞINDA?

Fenerbahçe'nin yeni forveti Youssef En-Nesyri 1 Haziran 1997 yılında doğdu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: TGRT HABER
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