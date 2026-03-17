Fiyatı dışarıda cep yakıyor! Hazır yufkadan baklava tarifi!
Fiyatı giderek artan baklava, artık evde de pratik şekilde hazırlanabiliyor. Hazır yufka sayesinde bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti baklavayı uygun maliyetle hazırlamak mümkün. Peki, hazır yufkadan baklava nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
Ramazan Bayramı hazırlıkların başlayan vatandaşlar, hem zamandan tasarruf etmek hem de misafirlerine lezzetli bir ikram sunmak için hazır yufkadan baklava tarifine yöneliyor. Özellikle şerbetin kıvamı ve dökülme zamanı, baklavanın lezzetini belirleyen en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Uzmanlara göre, baklavanın çıtır dokusunu koruması ve ideal kıvamı yakalaması için şerbetin mutlaka soğuk, tatlının ise sıcak olması gerekiyor. İşte adım adım hazır yufkadan baklava tarifi...
HAZIR YUFKADAN BAKLAVA NASIL YAPILIR?
BAKLAVA MALZEMELERİ
1 kg hazır yufka
1 bardak dövülmüş ceviz
1/2 kg tereyağı
Şerbeti
1,5 bardak şeker
1 bardak su
1 tatlı kaşığı limon suyu
YUFKADAN BAKLAVA YAPIMI AŞAMALARI
1. Şerbeti Hazırlayın
Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın. Koyulaşan şerbeti soğumaya bırakın.
2. Tereyağını Hazırlayın
Tereyağını eritin
Üzerinde oluşan köpüğü alın. (daha berrak olur).
3. Yufkaları Diz
Henüz yufkaları sermeden tabana eritilmiş tereyağını sürün. Ardından ilk yufkayı serin üzerine tereyağını gezdirin. Bu işlemi yaklaşık 10-12 kat olacak şekilde tekrarlayın.
4. Cevizi Ekleyin
Ortaya dövülmüş cevizi veya antep fıstıklarını eşit şekilde serin.
5. Üst Katları Diz
Kalan yufkaları da aynı şekilde aralarına yağ sürerek dizin.
6. Dilimleme
Baklavayı fırına vermeden önce dilim dilim kesin (kare veya baklava şekli).
Üzerine kalan tereyağını gezdirin.
7. Pişirme
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar (yaklaşık 35-45 dk) pişirin.
8. Şerbetleme
Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti çekmesi için en az 4-5 saat dinlendirin.