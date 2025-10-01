Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de!

Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim&#039;de!
Galatasaray, Beşiktaş, Süper Lig, Derbi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak merakla bekleniyor! Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8. haftada ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği derbinin biletleri şimdiden gündemde.

Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kritik maç öncesi Galatasaray’ın resmi internet sitesi ve Passo uygulaması üzerinden bilet duyurusu yapılması bekleniyor.

Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de! - 1. Resim

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde biletler futbolseverlerin gündeminde. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadelenin biletleri için resmi satış tarihi henüz duyurulmadı. 1-2 Ekim tarihleri arasında biletlerin satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de! - 2. Resim

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETİ FİYATLARI

Galatasaray - Beşiktaş derbisine özel bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı son iç saha maçı olan Konyaspor karşılaşmasında tribün fiyatları ise şu şekildeydi:

Premium: 21.000 TL

Delux: 19.500 TL

Lux: 18.500 TL

Classic: 17.500 TL

Kategori 1: 11.500 TL

Kategori 2: 10.500 TL

Kategori 3: 9.250 TL

Kategori 4: 8.000 TL

Kategori 5: 7.500 TL

Kategori 6: 6.500 TL

Kategori 7: 6.000 TL

Kategori 8: 4.600 TL

Kategori 9: 3.500 TL

Kategori 10: 1.700 TL

Kategori 11: 1.500 TL

Misafir: 1.500 TL

Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de! - 3. Resim

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de! - 4. Resim

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştıTOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Katılım şartları araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? - HaberlerGreen Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?Mikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Sinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyor - HaberlerSinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyorEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladı - HaberlerEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladıSağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman? - HaberlerSağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...