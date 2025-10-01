Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de!

Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kritik maç öncesi Galatasaray’ın resmi internet sitesi ve Passo uygulaması üzerinden bilet duyurusu yapılması bekleniyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde biletler futbolseverlerin gündeminde. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadelenin biletleri için resmi satış tarihi henüz duyurulmadı. 1-2 Ekim tarihleri arasında biletlerin satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETİ FİYATLARI

Galatasaray - Beşiktaş derbisine özel bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı son iç saha maçı olan Konyaspor karşılaşmasında tribün fiyatları ise şu şekildeydi:

Premium: 21.000 TL

Delux: 19.500 TL

Lux: 18.500 TL

Classic: 17.500 TL

Kategori 1: 11.500 TL

Kategori 2: 10.500 TL

Kategori 3: 9.250 TL

Kategori 4: 8.000 TL

Kategori 5: 7.500 TL

Kategori 6: 6.500 TL

Kategori 7: 6.000 TL

Kategori 8: 4.600 TL

Kategori 9: 3.500 TL

Kategori 10: 1.700 TL

Kategori 11: 1.500 TL

Misafir: 1.500 TL

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.