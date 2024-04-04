Galaxy S24 FE bu yaz çıkacak

Samsung Galaxy S24 FE ne zaman çıkıyor, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Galaxy S24 FE'nin çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar....

Galaxy S24 FE’nin piyasaya sürülmesi için geri sayım başladı. Teknoloji severler Galaxy S24 FE çıkış tarihi ve özelliklerini araştırıyor. Galaxy S24 FE çıkış tarihi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

GALAXY S24 FE ÇIKACAK MI?

S21 FE modelini 2022'de tanıtan Samsung, S22 serisini atlayarak geçtiğimiz yıl sonuna doğru S23 FE modelini tanıttı. Fiyat performans modeli arayanlar için çok iyi bir seçenek olan S23 FE'nin yerini şimdi güncel olarak S24 FE alacak.

SAMSUNG GALAXY S24 FE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Samsung'da FE serisi geri döndü. Galaxy S24 FE üzerinde çalışmalar başladı. Gözler ise çıkacağı tarihe çevrildi. S24 serisi Ocak ayında piyasaya sürülmüştü. Galaxy S24 FE'nin de bu yaz piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S24 FE’nin bu yaz tanıtılacağı bilgisi Kore’deki tedarik zinciri kaynaklarından aktarıldı.Galaxy S24 FE’nin üretim hacminin milyonlarca olması planlanıyor.

GALAXY S23 FE ÖZELLİKLERİ

Galaxy S24 FE, OLED ekrana sahip olacak ve bu ekran ince çerçevelerle çevrelenecek. Telefonun iki farklı işlemciyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu olacak. Önde ise muhtemelen 10 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.