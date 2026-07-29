Temmuz ayı, yazın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı ile sona eriyor. Dünyanın birçok noktasından gözlemlenebilecek gök olayı, adını doğada bu dönemde yaşanan bir değişimden alıyor. Peki, Geyik Dolunayı nedir, ne zaman, saat kaçta görülecek?

Temmuz ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı, bu gece gökyüzünü aydınlatacak. Yaz mevsiminin simgesi kabul edilen dolunay, hem astronomi meraklıları hem de gökyüzü gözlemcileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyüleyici gökyüzü olayını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, başta saat bilgisi olmak üzere birçok detayı araştırıyor. Peki, Geyik dolunayı nedir, Türkiye'den saat kaçta görülecek?

Geyik Dolunayı bu gece gökyüzünü aydınlatacak! Geyik dolunayı nedir, Türkiyeden görülecek mi?

GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılında Geyik Dolunayı (Buck Moon), Amerika kıtası, Avrupa ve Afrika için 29 Temmuz'da, Avustralya, Yeni Zelanda ve Asya için ise 30 Temmuz'da gerçekleşecek. Dolunay tüm Dünya için aynı anda meydana gelse de, zaman dilimleri nedeniyle farklı tarihlerde görülecek.

Dolunayın tam evresi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.36 UTC'de gerçekleşecek. Bu nedenle Kuzey ve Güney Amerika'da yaşayanlar, dolunayı gün doğumunda batı ufkuna yakın konumda görebilecek. Ancak Ay, 28 Temmuz ve 29 Temmuz akşamlarında da dolunay görünümünü koruyacak.

Türkiye'de saat 20.00 civarında Oğlak Takımyıldızı yönünde ufuktan yükselmeye başlayacak ve sabah saatlerine kadar gökyüzünde gözlemlenebilecek.

Geyik Dolunayı bu gece gökyüzünü aydınlatacak! Geyik dolunayı nedir, Türkiyeden görülecek mi?

GEYİK DOLUNAYI NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Temmuz dolunayı için Gök Gürültüsü Dolunayı ve Saman Dolunayı gibi farklı isimler kullanılsa da, Kuzey Amerika'da en yaygın adı Geyik Dolunayı (Buck Moon) olarak biliniyor.

Bu isim, erkek geyiklerin boynuzlarının yaz aylarında hızla büyümeye başlamasından geliyor. Yaklaşık bir yaşına geldiklerinde gelişmeye başlayan boynuzlar yaklaşık dört ay içinde olgunlaşıyor. Temmuz ayında ise büyüme en hızlı dönemine ulaşıyor ve bazı günlerde birkaç santimetre uzayabiliyor. Sonbaharda tamamen gelişen bu boynuzlar nedeniyle temmuz dolunayı "Geyik Dolunayı" adıyla anılıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası