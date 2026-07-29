Galatasaray'da geçirdiği 4 yılın ardından sözleşmesi biterek takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceği netleşiyor. 33 yaşındaki Arjantinli yılıdızın akıbeti merak edilirken, görüştüğü yeni takım herkesi şaşırttı.

Galatasaray’da geçirdiği 4 başarılı sezonun ardından kulüpten ayrılarak serbest kalan Mauro Icardi’nin yeni adresi netleşiyor. Arjantinli yıldız için Serie A ekibi Como'nun devreye girdiği öne sürüldü.

COMO BİR ADIM ÖNDE

Sarı-kırmızılı formayla kazandığı başarılar ve attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bonservisini eline almasının ardından transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre kariyerinin en parlak dönemlerini İtalya'da geçiren tecrübeli santrfora farklı liglerden birçok teklif gelse de masadaki en ciddi adım Serie A ekiplerinden Como'dan geldi. Çizme temsilcisinin transferi bitirmek için taraflar arasındaki görüşmeleri hızlandırdığı ve pazarlıkların olumlu yönde seyrettiği belirtiliyor

4 yılın ardından Galatasaray'a veda etmişti! Mauro Icardi'nin yeni adresi şaşırttı

İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Geleceği büyük bir merak konusu olan yıldız golcünün temsilcisi Elio Pino, transfer sürecine dair sessizliğini bozdu. Masada birden fazla seçeneğin olduğunu doğrulayan Pino,"En uygun seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verebiliriz." dedi.

Gelen teklifleri detaylıca inceleyen Icardi'nin karar aşamasına geldiği öğrenildi. 33 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde tercihini yapıp yeni takımıyla resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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