Küresel enerji piyasalarında yaşanan sert dalgalanma ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Son günlerde petrol fiyatlarında görülen hızlı düşüş sonrası sektör kaynakları bilhassa motorin grubunda dikkat çeken bir geri çekilmenin kapıda olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise ''Mazota indirim var mı, benzin ve motorin fiyatı ne kadar olacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi ve taraflar arasında ateşkes sağlanması, petrol piyasalarında ani bir rahatlamaya yol açtı. Daha önce 110 doların üzerine çıkan brent petrol, kısa sürede 100 doların altına gerileyerek yaklaşık 95 dolar seviyelerinde dengelendi. Yaşanan düşüş, arz endişelerinin azalmasıyla birlikte daha da hız kazandı. Peki, mazota indirim var mı, benzin ve motorin fiyatı ne kadar olacak?

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüşün ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mazot grubunda önemli bir indirim beklentisi oluştu. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarında çift haneli bir düşüşün gündemde olduğu ifade ediliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek çok büyük bir indirimin kapıda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların, pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor"

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Enerji piyasalarında oluşan yeni dengelerle motorin fiyatları için aşağı yönlü bir tablo öngörülüyor. İlk hesaplamalara göre motorinde yaklaşık 12 lira 88 kuruşluk bir indirim gelebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte bazı sektör temsilcileri, düşüşün daha da yüksek olabileceğini ve 14-15 lira seviyelerine kadar çıkabileceğini dile getiriyor.

Kesin rakamların kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, indirimin cuma günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarının kısa sürede 110 dolar seviyesinden 95 dolar bandına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisini güçlendirdi. Yaşanan gelişmenin benzin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Mevcut hesaplamalara göre benzinde yaklaşık 1 lira 5 kuruşluk bir indirim gündemde.



