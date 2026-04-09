ABD Başkanı Trump’ın “Medeniyet yok olacak” tehdidiyle sarsılan dünya, gece yarısı gelen 2 haftalık ateşkes haberiyle derin bir nefes aldı. Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla petrol fiyatları bir gecede yüzde 23 değer kaybederken; altın, Bitcoin ve küresel borsalar rekor yükselişlerle savaşın izlerini silmeye başladı.

EKONOMİ SERVİSİ - ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın iki haftalık geçici ateşkes kararı ile dünya rahat bir nefes aldı. Petrol fiyatları ateşkes ile sert düşerken, hisse senedi piyasaları coştu. Yükselişten kriptolar da payını aldı. ABD Başkanı Trump’ın “Bu gece bir medeniyet yok olacak” tehdidinden sonra bütün dünya saat 03.00’e kadar uyumadı. Ancak gece yarısı gelen ateşkes ilanıyla Hürmüz Boğazı 2 hafta süreyle geçişlere açılırken, haber piyasalarda bomba etkisi yaptı.

Petrol fiyatları bir gecede yüzde 23 düşüşle 112 dolardan 92 dolara kadar geriledi. Kararla birlikte Avrupa’da ‘doğalgaz gösterge vadeli işlem kontratlarında’ yüzde 20 düşüş görüldü. Savaşta düşen altın ve gümüş fiyatları da tekrar yükselişe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 3,2’ye varan artışla 4.850 doları gördü. Riskli varlıklar haber akışı ile değer kazanırken, Bitcoin üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

18 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

En büyük kripto para birimi yüzde 4,9’a varan bir artışla 72.738 dolara, yani 18 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hisse senedi piyasalarında da büyük hareketlilik gözlendi. Asya piyasaları haberi coşkuyla karşıladı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi çarşamba gününün ilk işlemlerinde yüzde 5,0 yükselirken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 5,9 sıçradı, Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 2,6 arttı. Aynı şekilde Avrupa, Asya ve Amerikan borsalarında sert yükselirken Borsa İstanbul ise yüzde 4,77 yükseliş kaydetti.

Günün tek kaybedeni ise Rus borsası oldu.

Ateşkes ile küresel enflasyona yönelik endişeler de azaldı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri güç kazandı. Analistler, ABD’de açıklanacak Fed’in son toplantısına ait toplantı tutanakları ve cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyonunun yakından takip edildiğini ifade ederek, Fed’e yönelik beklentilerin daha da netlik kazanabileceğini söyledi.

PİYASALARIN NORMALE DÖNMESİ AYLAR ALACAK

İran ve ABD arasında sağlanan geçici ateşkes, piyasalarda kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, petrokimya ve enerji altyapısına verilen ağır hasar sebebiyle ekonomik etkiler aylarca, hatta yıllarca sürebilir.

Petrokimya ürünleri; plastik, kauçuk, polyester, gübre ve ilaç gibi günlük hayatta kullanılan pek çok ürünün ham maddesini oluşturuyor. Bu tesislerin onarılması aylar sürebileceği için, küresel ölçekte ham madde maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh, ateşkes sonucunda ham petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini ancak rafineriler üzerindeki etkiler sebebiyle jet yakıtı maliyetlerinin bir süre daha nispeten yüksek kalacağını belirterek “Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile Orta Doğu’daki rafineri kapasitesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle arzın olması gereken seviyeye dönmesi birkaç ay alacak” diye konuştu.

HÜRMÜZ, 38 GÜN SONRA AÇILDI-KAPANDI

ABD ve Iran arasında Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti. 38 gün sonra açılan Hürmüz'den geçen ilk gemi Liberya bayraklı Daytona Beach oldu. Gemi, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı'na yola çıktı. Aynı şekilde Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth de geçiş yaptı. Fakat İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı devam edince tansiyon tekrar yükseldi. İran, ateşkes maddelerinin ihlal edildiğini gerekçe gösterip Hürmüz'ü tekrar kapadı. 800 geminin boğazda beklediği ifade edildi.

