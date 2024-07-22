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GS TV 31 Aralık 2023 tarihinde kapandı ve yayın hayatına YouTube üzerinden devam etme kararı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
GS TV 31 Aralık 2023 tarihinde kapandı ve yayın hayatına YouTube üzerinden devam etme kararı aldı
Galatasaray, Gs Tv, Doğan Grubu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ın televizyon kanalı GS TV'nin kapanıp kapanmadığı tekrardan gündem oldu. Kulüp tarafından alınan karara göre GS TV'nin kablolu yayınına son verildi.

Galatasaray'ın 18 Eylül 2006 yılında Doğan Grubu ile yaptığı sözleşme sonucunda kurduğu GS TV'nin kapanıp kapanmadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Taraftarlar kanalın artık hangi mecrada yayın hayatını sürdürdüğünü de araştırıyor.

GS TV 31 Aralık 2023 tarihinde kapandı ve yayın hayatına YouTube üzerinden devam etme kararı aldı - 1. Resim

GS TV KAPANDI MI?

Galatasaray tarafından Doğan Grubu ile yapılan sözleşmenin ardından GS TV, 18 Eylül 2006 yılında kuruldu.

Daha sonra Doğan Grubu ile yapılan sözleşmenin feshedilmesinin ardından kanalın Türsat 3A, D-Smart ve Teledünya yayınlara son verildi.

Sadece DigiTurk üzerinden yayın yapan GS TV, 31 Aralık 2023 tarihinde ise tamamen internet yayıncılığına geçti. 

Günümüzde GS TV yayın hayatına YouTube kanalı ve Galatasaray'ın resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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