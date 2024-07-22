GS TV 31 Aralık 2023 tarihinde kapandı ve yayın hayatına YouTube üzerinden devam etme kararı aldı

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:05 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ın televizyon kanalı GS TV'nin kapanıp kapanmadığı tekrardan gündem oldu. Kulüp tarafından alınan karara göre GS TV'nin kablolu yayınına son verildi.