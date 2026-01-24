Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde Cihan karakterini Serdar Orçin canlandırıyor. Tiyatrodan uluslararası festivallere uzanan kariyeri, rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Son dönemde hikayesi ve oyuncularıyla öne çıkan Güller ve Günahlar dizisinde Cihan, hikayede dikkat çeken karakterlerden biri olarak dikkat çekiyor. Uzun yıllardır tiyatrodan sinemaya, dizilerden dijital projelere uzanan geniş bir kariyere sahip olan Serdar Orçin, bu rolüyle yeniden gündeme geldi.

SERDAR ORÇİN KİMDİR?

Tiyatroya lise yıllarında başlayan Serdar Orçin, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde 1999 yılında tamamladı. 2000 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu.

2000 yılından itibaren yeni dönem Türk sinemasında çok sayıda projede rol alan Serdar Orçin, Cannes, Montreal ve BFI London gibi uluslararası festivallerde gösterilen yapımlarda yer aldı. Başrolünü üstlendiği Can filmi, Sundance Film Festivali’nde uluslararası yarışma bölümüne Türkiye’den katılan ilk film olarak tarihe geçti ve Jüri Özel Ödülü kazandı.

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Orçin; Gümüş, Behzat Ç, Muhteşem Yüzyıl, Beş Kardeş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed: Bir Cihan Fatihi gibi birçok yapımda rol aldı. Dijital platformlarda ise ALEF, Hamlet ve Prens projeleriyle yer aldı. Başarılı oyuncu, 20 Haziran 2025 tarihinde oyuncu Ece Dizdar ile evlendi.

SERDAR ORÇİN OYNADIĞI DİZİLER

Gülbeyaz (2002-2003)

Mühürlü Güller (2003)

Hayalet (2004)

Gümüş (2005-2007)

Haneler (2009-2010)

Mükemmel Çift (2010)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2012-2013)

Galip Derviş (2013)

Muhteşem Yüzyıl (2014)

Ulan İstanbul (2014)

Beş Kardeş (2015)

Sen de Gitme (2015)

Oyunbozan (2016)

Kayıtdışı (2017)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)

Hamlet (2021)

Çember (2021-2022)

Alef: Mâl-i Hülya (2022)

Yargı (2023)

Kısmet (2023)

Yabani (2023-2024)

Prens (2023-)

İlk ve Son (2024)

Güller ve Günahlar (2025-)

