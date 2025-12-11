"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada TÜBİTAK, olay gecesine ait ses kayıtlarını temizledi. Sunulan raporda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine "Seni atacağım şimdi" diyerek seslendiği, ardından annesi Güllü'yü pencereden aşağı ittiği ortaya çıktı. Olay ardından ses temizleme işlemi de merak konusu oldu. Peki ses temizleme nedir?

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırmaların ardından cinayet soruşturmasına dönüştü. Dehşet, Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda ortaya çıktı.

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre incelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği belirlendi. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara Gülter'in "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de geçti.

Güllünün ses kaydının çözülmesi ardından gündeme geldi: Ses temizleme nedir?



SES TEMİZLEME NEDİR?

Ses temizleme, bir ses kaydındaki istenmeyen sesleri en aza indirme veya tamamen kaldırma işlemidir. Bu sesler hem kayıt alanının içinde hem de dışında birçok kaynaktan gelebilir ve ne kadar dikkatli olursanız olun kayıtlara sızabilir.

YAYGIN GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI

Oda Ambiyansı: Yankılar, reverb veya kayıt yaptığınız alanın doğal akustiği.

Elektriksel Uğultu: Topraklama sorunlu kablolar veya yakınlardaki elektronik cihazlardan gelen vızıldama.

Arka Plan Sesleri: Trafik, konuşmalar, klima veya bilgisayar fanı.

Mikrofon Elleme Sesleri: Kayıt sırasında mikrofonun hareket etmesi veya ayarlanmasıyla oluşan istenmeyen sesler.



SES TEMİZLEME HANGİ DURUMLAR YAPILIR?

Arka plan gürültüsünü azaltma

Rüzgâr sesi

Klima, fan, bilgisayar uğultusu

Trafik gürültüsü

Mikrofon dip sesi (hiss)

İstenmeyen sesleri kaldırma

Patlama sesleri (P ve B harflerinde oluşur)

Tıslama (S harflerinde)

Mikrofona dokunma sesleri

Tıklama, pop, klik sesleri

Ses dalgalanmalarını düzeltme

Çok yüksek–çok düşük ses seviyelerini dengeler

Eko veya reverb (oda yankısı) azaltılır

Ses kalitesini artırma

EQ ile frekans düzenleme



SES TEMİZLEME NEDEN YAPILIR?

Podcast, YouTube, Instagram/TikTok videoları için daha kaliteli ses

Röportaj ve toplantı kayıtlarını anlaşılır hale getirmek

Müzik prodüksiyonunda temiz bir miks elde etmek

Profesyonel sunum ve reklam sesleri oluşturmak



Haberle İlgili Daha Fazlası