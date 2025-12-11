Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle dikkat çeken Feyza Civelek’in O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacağı konuşuluyor. Oyuncunun hazırlıkları, seçeceği şarkı ve özel ders süreci şimdiden gündeme taşındı.

2026 yılı için O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı hazırlıklar devam ederken, davet edilen ünlü isimler de netleşmeye başladı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla dikkat çeken Feyza Civelek’in programa katılacağı öğrenildi. Genç oyuncunun sahne performansı için özel ders aldığı ve seçtiği şarkı belli oldu.

FEYZA CİVELEK O SES TÜRKİYE'YE Mİ KATILIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Feyza Civelek’in yılbaşı gecesinin en çok izlenen programlarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de sahne alacağı öğrenildi. Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncunun yarışmacı olarak programa çıkacağı, performansına hazırlanmak için de yoğun bir çalışma temposuna girdiği belirtiliyor. Kulislerde Civelek’in performansını güçlendirmek için özel vokal dersleri aldığı konuşuluyor.

FEYZA CİVELEK O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEYECEK?

Genç oyuncunun söyleyeceği şarkı da kesinleşti. Feyza Civelek’in, Edirne Keşan yöresine ait olan ve Türkiye’nin en bilinen türkülerinden biri sayılan “Kızılcıklar Oldu Mu?” eserini seslendireceği öğrenildi. Bu tercih, Civelek’in rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine bir gönderme niteliği taşıyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Programda sahne alacak ünlü isimlerin büyük bölümü, yılbaşı haftasına girilirken netleşmeye başladı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerden oluşan bir kadroyla izleyicilere eğlenceli bir gece sunacak. Feyza Civelek’in yanı sıra farklı sektörlerden tanınmış isimlerin de programa davet edildiği biliniyor.

Jüri koltuğu için de sürpriz iddialar gündemde. Gupse Özay’ın jüri üyeliği için teklif aldığı yönündeki haberler son günlerde magazin kulislerinde konuşuluyor. Ünlü isimlerin performans hazırlıkları sürerken yarışmacıların sahne alacağı canlı performansların çekimleri için özel bir planlama yürütülüyor. Program 31 Aralık gecesi TV8 ekranlarında yayınlanacak.

