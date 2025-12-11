Ankara’nın Nallıhan ilçesinde işçileri taşıyan servis, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çayırhan ve Nallıhan’dan işçileri taşıyan servis aracı, sabah saatlerinde yağmurdan ötürü kayganlaşan Nallıhan-Göynük yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede kaza yerine ulaşarak, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada yaralanan 14 kişi, Göynük, Bolu ve Nallıhan’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

