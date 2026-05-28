2026 hac organizasyonunda kutsal topraklara giden vatandaşların dönüş tarihleri netleşmeye başladı. Hac takvimiyle birlikte hacı kafilesi dönüş uçuşlarının başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. Hac ibadetini tamamlayan binlerce kişi ve yakınları, “Hacılar ne zaman dönüyor?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Kurban Bayramı’nı Mekke ve Medine’de geçiren hacı adaylarının Türkiye’ye dönüş süreci için geri sayım başladı. 2026 hac organizasyonu kapsamında yayımlanan resmi takvimde dönüş uçuşlarının tarih aralığı paylaşılırken, kafilelerin uçuş programlarının şehir ve organizasyon planlamasına göre şekilleneceği belirtildi.

2026 yılı hac organizasyonunda dönüş uçuşlarının 31 Mayıs 2026 tarihinde başlaması planlanıyor. Yayımlanan hac takviminde yer alan bilgilere göre hacı kafilelerinin dönüşleri kademeli şekilde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin farklı şehirlerinden kutsal topraklara giden vatandaşlar, belirlenen uçuş planlarına göre ülkeye dönüş yapacak.

Dönüş sürecinin yoğunluğu nedeniyle uçuşlar belirli bir plan doğrultusunda düzenlenecek. Hacı adaylarının dönüş bilgileri kafile görevlileri ve ilgili kurumlar aracılığıyla paylaşılıyor. Organizasyon kapsamında dönüşlerin güvenli ve planlı şekilde tamamlanması hedefleniyor. Özellikle bayram sonrası dönemde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehir havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği ifade ediliyor.

2026 Hac Takvimi’ne göre dönüş uçuşları 31 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 25 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Hacı adaylarının dönüş tarihleri, kayıt sırasında tercih edilen havalimanı, konaklama türü ve oluşturulan kafile düzenine göre değişiklik gösterebiliyor.

