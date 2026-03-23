Pakistan televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden Sadia Khan, yer aldığı projelerle adından söz ettirdi. Romantik dram türündeki yapımlarda sergilediği performansla tanınan oyuncu, kariyerine hem televizyon hem de sinema projeleriyle devam ediyor. Gündemde adı sıkça geçerken birçok kişi de ''Halima Sadia Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, Sadia Khan'ın hayatı ve kariyeri...

9 Ekim 1987 tarihinde Pakistan’da dünyaya gelen Halima Sadia Khan 38 yaşındadır. Eğitim hayatını Karaçi Üniversitesi’nde tamamlayan oyuncu, işletme alanında yüksek lisans derecesi yaptı.

Akademik geçmişinin yanı sıra oyunculuğa yönelen Khan, kısa sürede sektörün bilinen yüzlerinden biri haline geldi.

Sadia Khan’ın ekran yolculuğu 2010 yılında yayınlanan “Yariyan” dizisiyle başladı. Asıl çıkışını da 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren “Khuda Aur Muhabbat” dizisiyle yakaladı.

HALİMA SADİA KHAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon Dizileri

2010 - Yariyan

2011 - Khuda Aur Mohabbat

2014 - Laa

2016-2017 - Khuda Aur Mohabbat 2

2017 - Mushrik

2017-2018 - Shayad

2018-2019 - Maryam Periera

2024 - Dil Ka Kya Karein

Filmler

2015 - Dunno Y2... Life Is a Moment

2016 - Abdullah: The Final Witness

2023 - Huey Tum Ajnabi

