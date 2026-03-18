NOW ekranlarının dikkat çeken dizisi Yeraltı, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Yeni bölümle birlikte hikayeye katılan Volkan karakteri ve onu canlandıran Burak Çelik’in hayatı ile kariyeri merak konusu oldu.

Yeraltı dizisine 8. bölüm itibarıyla Volkan karakteriyle Burak Çelik dahil oluyor. Hikayede dengeleri değiştirecek bu yeni karakterle birlikte dizinin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, izleyiciler Burak Çelik’in kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldığı sorularına cevap arıyor.

YERALTI DİZİSİ VOLKAN KİMDİR?

Yeraltı dünyasında dengeleri değiştirecek bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak olan Volkan, dizinin hikayesine yeni bir gerilim ve güç mücadelesi katacak. Volkan’ın gelişi, hem Haydar Ali hem de Bozo cephesinde taşları yerinden oynatacak gelişmeleri beraberinde getirirken, İstanbul’un karanlık dünyasında kurulan dengelerin yeniden şekillenmesine neden olacak.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Burak Çelik, kariyerine modellikle başladı. 2013 yılında “Best Model of Turkey” ve aynı yıl katıldığı “Best Model of the World” yarışmalarında birincilik elde ederek adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuğa Karagül dizisinde Serdar karakteriyle adım atan Çelik, ardından Hayat Sevince Güzel, Söz, Sevgili Geçmiş ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol aldı. Aksiyon ve dram türündeki projelerde sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde yer aldı.

BURAK ÇELİK OYNADIĞI DİZİLER

Karagül 2013-2016

Hayat Sevince Güzel 2016

Kara Yazı 2017

Söz 2017-2018

Sevgili Geçmiş 2019

Kuruluş Osman 2020-2022

Senden Daha Güzel 2022

Ben Bu Cihana Sığmazam 2022-2024

Hudutsuz Sevda 2024-2026

Filmler:

Deli Aşk 2017

Karanlıktaki Melekler 2017

