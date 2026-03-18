Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolleri Derya Pınar Ak (23) ile Çağlar Ertuğrul (39) arasındaki yaş farkı ise sosyal medyada şimdiden tartışmalara neden oldu. Peki, Çirkin dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Çirkin dizisi oyuncuları ve konusu, tanıtımlarının ardından en çok araştırılan yapımlar arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak dizi, hem dramatik hikayesi hem de başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı tartışmalarıyla gündeme gelmiş durumda.

ÇİRKİN DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI KİM?

Star TV’nin yeni dizisi Çirkin’de başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak paylaşıyor. Dizide Derya Pınar Ak, Meryem karakterine hayat verirken ile Çağlar Ertuğrul, Kadir karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerin yanı sıra dizide Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU NE?

Çirkin dizisi, küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in zorlu hayat mücadelesini merkezine alıyor. Fakir bir mahallede büyüyen ve “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’in hayatı, çocukluk aşkı Kadir’in yıllar sonra geri dönmesi ve yaptığı evlilik teklifiyle değişiyor. Bu beklenmedik gelişme, iki karakterin hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası