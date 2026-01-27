Ekin Türkmen kimdir, kaç yaşında? Oynadığı diziler ver kariyeri gündemde
Ekranlarda yer aldığı yapımlar ve geçmiş projeleriyle yeniden merak konusu olan Ekin Türkmen’in yaşı, eğitimi ve rol aldığı diziler araştırılıyor. Oyunculuk kariyerine erken yaşta adım atan Türkmen’in televizyon ve sinema geçmişi dikkat çekiyor.
Türk dizi ve sinema sektöründe uzun yıllardır farklı projelerde yer alan Ekin Türkmen, son dönemde adı yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, başarılı oyuncunun hayatı, kaç yaşında olduğu ve hangi yapımlarda rol aldığına dair detayları merak ediyor.
EKİN TÜRKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Ekmek Teknesi adlı dizisinde yer alarak ilk televizyon dizisi deneyimini yaşadı. Türkmen, 2000’li yılların başından itibaren birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.
EKİN TÜRKMEN OYNADIĞI DİZİLER
Ekmek Teknesi - 2002
Nefes Nefese - 2005
Acı Hayat - 2005-2007
Kısmetim Otel - 2007
Menekşe ile Halil - 2007-2008
Küçük Kadınlar - 2008-2009
Adanalı - 2010
Karakol - 2011
Bir Kadın Tanıdım - 2011-2012
Aşk Emek İster - 2013
Hatasız Kul Olmaz - 2014
Racon: Ailem İçin - 2015
Yeter - 2015-2016
Son Destan - 2017
Ramo - 2020
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 2023-2024
Filmler:
Keloğlan Kara Prens’e Karşı - 2006
Son Ders: Aşk ve Üniversite - 2008
Anadolu Kartalları - 2011
New York Masalı - 2017
Benzersiz - 2017
Organize İşler: Sazan Sarmalı - 2019