Ekranlarda yer aldığı yapımlar ve geçmiş projeleriyle yeniden merak konusu olan Ekin Türkmen’in yaşı, eğitimi ve rol aldığı diziler araştırılıyor. Oyunculuk kariyerine erken yaşta adım atan Türkmen’in televizyon ve sinema geçmişi dikkat çekiyor.

Türk dizi ve sinema sektöründe uzun yıllardır farklı projelerde yer alan Ekin Türkmen, son dönemde adı yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, başarılı oyuncunun hayatı, kaç yaşında olduğu ve hangi yapımlarda rol aldığına dair detayları merak ediyor.

EKİN TÜRKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Ekmek Teknesi adlı dizisinde yer alarak ilk televizyon dizisi deneyimini yaşadı. Türkmen, 2000’li yılların başından itibaren birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

EKİN TÜRKMEN OYNADIĞI DİZİLER

Ekmek Teknesi - 2002

Nefes Nefese - 2005

Acı Hayat - 2005-2007

Kısmetim Otel - 2007

Menekşe ile Halil - 2007-2008

Küçük Kadınlar - 2008-2009

Adanalı - 2010

Karakol - 2011

Bir Kadın Tanıdım - 2011-2012

Aşk Emek İster - 2013

Hatasız Kul Olmaz - 2014

Racon: Ailem İçin - 2015

Yeter - 2015-2016

Son Destan - 2017

Ramo - 2020

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 2023-2024

Filmler:

Keloğlan Kara Prens’e Karşı - 2006

Son Ders: Aşk ve Üniversite - 2008

Anadolu Kartalları - 2011

New York Masalı - 2017

Benzersiz - 2017

Organize İşler: Sazan Sarmalı - 2019

