İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Aralık ayının son haftasında da dopdolu bir programla geçiyor. Tiyatroseverler "İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta neler var?" sorusuna cevap arıyor. İşte 24-28 Aralık oyun takvimi...

"İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta neler var?" sorusu gündemde! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 24-28 Aralık tarihleri arasındaki oyun takvimi netleşti.

Tiyatroseverler için hazırlanan haftalık programında Musahipzade Celal'e,Nazım Hikmet'ten William Shakespeare'e kadar birçok farklı sahnelerde izleyicisiyle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta neler var? 24-28 Aralık oyun takvimi netleşti

İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NDA BU HAFTA NELER VAR?

İBB Şehir Tiyatrolarında bu hafta Haramiler, Gidion’un Düğümü, Öksüzler, Yoldan Çıkan Oyun, Tartuffe vardır.

İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta neler var? 24-28 Aralık oyun takvimi netleşti

İBB ŞEHİR TİYATROLARI: 23 - 28 ARALIK 2025 OYUN PROGRAMI

Oyun biletleri, İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden ya da biletinial.com üzerinden temin edilebilir.

Bilet satışlarıyla ilgili güncel seans bilgileri ve doluluk durumlarını remsi satış adresleri üzerinden takip edilebilir.

Saat Oyun 20:00 Bir Halk Düşmanı

24 Aralık 2025 Çarşamba

Saat Oyun 15:00 Haramiler 15:00 Gidion’un Düğümü 15:00 Öksüzler 15:00 Tartuffe 20:00 Haramiler 20:00 Gidion’un Düğümü 20:00 Öksüzler 20:00 Tartuffe 20:00 Yoldan Çıkan Oyun 20:00 Gök Kubbe 20:00 Köpek Kalbi

25 Aralık 2025 Perşembe

Saat Oyun 20:00 Haramiler 20:00 Gidion’un Düğümü 20:00 Öksüzler 20:00 Tartuffe 20:00 Yoldan Çıkan Oyun 20:00 Gök Kubbe 20:00 Köpek Kalbi

26 Aralık 2025 Cuma

Saat Oyun 20:00 Haramiler 20:00 Gidion’un Düğümü 20:00 Öksüzler 20:00 Tartuffe 20:00 Yoldan Çıkan Oyun 20:00 Gök Kubbe 20:00 Köpek Kalbi

27 Aralık 2025 Cumartesi

15:00 Seansı

Oyun Haramiler Gidion’un Düğümü Öksüzler Tartuffe Yoldan Çıkan Oyun Gök Kubbe Köpek Kalbi Gidiş Dönüş Moskova (Retro)

20:00 Seansı

Oyun Haramiler Gidion’un Düğümü Öksüzler Tartuffe Yoldan Çıkan Oyun Gök Kubbe Köpek Kalbi Gidiş Dönüş Moskova (Retro)

28 Aralık 2025 Pazar

12:00 Seansı (Çocuk Oyunları)

Oyun Çöpsüz Dünya Bir Gece Masalı Sesler Ülkesi Rüya Sevdalı Bulut Elma Kurdu Kırtık

15:00 Seansı (Çocuk Oyunları)

Oyun Çöpsüz Dünya Bir Gece Masalı Sesler Ülkesi Rüya Sevdalı Bulut

Haberle İlgili Daha Fazlası