İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta neler var? 24-28 Aralık oyun takvimi netleşti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Aralık ayının son haftasında da dopdolu bir programla geçiyor. Tiyatroseverler "İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta neler var?" sorusuna cevap arıyor. İşte 24-28 Aralık oyun takvimi...
Tiyatroseverler için hazırlanan haftalık programında Musahipzade Celal'e,Nazım Hikmet'ten William Shakespeare'e kadar birçok farklı sahnelerde izleyicisiyle buluşacak.
İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NDA BU HAFTA NELER VAR?
İBB Şehir Tiyatrolarında bu hafta Haramiler, Gidion’un Düğümü, Öksüzler, Yoldan Çıkan Oyun, Tartuffe vardır.
İBB ŞEHİR TİYATROLARI: 23 - 28 ARALIK 2025 OYUN PROGRAMI
Oyun biletleri, İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden ya da biletinial.com üzerinden temin edilebilir.
Bilet satışlarıyla ilgili güncel seans bilgileri ve doluluk durumlarını remsi satış adresleri üzerinden takip edilebilir.
|Saat
|Oyun
|20:00
|Bir Halk Düşmanı
24 Aralık 2025 Çarşamba
|Saat
|Oyun
|15:00
|Haramiler
|15:00
|Gidion’un Düğümü
|15:00
|Öksüzler
|15:00
|Tartuffe
|20:00
|Haramiler
|20:00
|Gidion’un Düğümü
|20:00
|Öksüzler
|20:00
|Tartuffe
|20:00
|Yoldan Çıkan Oyun
|20:00
|Gök Kubbe
|20:00
|Köpek Kalbi
25 Aralık 2025 Perşembe
|Saat
|Oyun
|20:00
|Haramiler
|20:00
|Gidion’un Düğümü
|20:00
|Öksüzler
|20:00
|Tartuffe
|20:00
|Yoldan Çıkan Oyun
|20:00
|Gök Kubbe
|20:00
|Köpek Kalbi
26 Aralık 2025 Cuma
|Saat
|Oyun
|20:00
|Haramiler
|20:00
|Gidion’un Düğümü
|20:00
|Öksüzler
|20:00
|Tartuffe
|20:00
|Yoldan Çıkan Oyun
|20:00
|Gök Kubbe
|20:00
|Köpek Kalbi
27 Aralık 2025 Cumartesi
15:00 Seansı
|Oyun
|Haramiler
|Gidion’un Düğümü
|Öksüzler
|Tartuffe
|Yoldan Çıkan Oyun
|Gök Kubbe
|Köpek Kalbi
|Gidiş Dönüş Moskova (Retro)
20:00 Seansı
|Oyun
|Haramiler
|Gidion’un Düğümü
|Öksüzler
|Tartuffe
|Yoldan Çıkan Oyun
|Gök Kubbe
|Köpek Kalbi
|Gidiş Dönüş Moskova (Retro)
28 Aralık 2025 Pazar
12:00 Seansı (Çocuk Oyunları)
|Oyun
|Çöpsüz Dünya
|Bir Gece Masalı
|Sesler Ülkesi
|Rüya
|Sevdalı Bulut
|Elma Kurdu Kırtık
15:00 Seansı (Çocuk Oyunları)
|Oyun
|Çöpsüz Dünya
|Bir Gece Masalı
|Sesler Ülkesi
|Rüya
|Sevdalı Bulut