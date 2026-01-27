İnci Taneleri uzun süredir devam eden yayın arasının ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan dizinin yeni sezonuna ilişkin detaylar netlik kazanırken, dizinin takipçileri de “İnci Taneleri bu hafta var mı?” ve “Yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorularına cevap arıyor.

Bir süredir ekranlarda yer almayan İnci Taneleri bu süreçte Organize İşler: Karun Hazinesi filminin çekimleri nedeniyle ara vermişti. Yayın takviminin kesinleşmesiyle birlikte dizinin dönüş tarihi, final planı ve yeni sezonda yaşanacak gelişmeler de gündeme geldi. Peki, İnci Taneleri bu hafta var mı, yeni sezon ne zaman?

İnci Taneleri bu hafta var mı, yeni sezon ne zaman? 3. sezon için geri sayım başladı!

İNCİ TANELERİ BU HAFTA VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, uzun süren yayın arasının ardından bu hafta yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Uzun bir süredir yayına ara veren dizi, yeni bölümüyle yayın akışına dahil edildi.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri’nin yeni sezon yayın tarihi 29 Ocak Perşembe olarak açıklandı. Yılmaz Erdoğan imzalı dizi 3. sezonuyla ekrana dönerken bu sezonun aynı zamanda yapımın final sezonu olacağı da iddia edilmişti.

