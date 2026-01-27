"Instagram çöktü mü?" sorusu, 30 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde bazı kullanıcılar tarafından gündeme getirildi. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram erişim sorunuyla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram 24 saatlik hata-arıza tespit raporu yayınlandı. Instagram girişi ve akışında sorun yaşayan kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte 30 Ocak Salı günü 24 saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilere göre, büyük oranda aksama kaydı yapılmadı. Ayrıca küresel çapta bir kesinti şu an için bulunmuyor.

Instagram çöktü mü? 30 Ocak Instagram erişim sorunuyla gündemde

Downdetector'a göre, Instagram'da yer yer kısa süreli ve bölgesel erişim sorunu yaşandığı görüldü. Ancak Instagram'ın genelini etkileyen, küresel çapta bir kesinti tespit edilmedi. Sorunların anlık aksaklıklardan kaynaklandığı düşünülüyor. Konuya ilişkin Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Instagram'da yaşanan sorunlar, anlık ya da internet bağlantısı kaynaklı olabilir. Bu kapsamda kullanıcıların kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

