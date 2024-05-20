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İpek Erdem, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Arslanşah’ın eşi Gökçiçek rolünü oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İpek Erdem, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Arslanşah’ın eşi Gökçiçek rolünü oynayacak
Trt 1, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine katılacak olan yeni isim izleyicileri sevindirdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen diziye katılan ismin ardından Arslanşah’ın eşi Gökçiçek'i kim oynuyor, gerçekte adı ne soruları aratıldı. İşte yer aldığı diziler ve filmler...

Hayat Bilgisi ile gönüllere taht kuran İpek Erdem, ekranlara geri dönüyor. TRT 1'in popüler dizilerinden biri olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'ye Arslanşah’ın eşi rolü geliyor. Erdem hakkında ise kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı soruları gündeme geldi.

Barbie karakteri ile tanınan İpek Erdem, Arslanşah’ın eşi Gökçiçek olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'ye katılıyor. 25. bölümde diziye dahil olacak isim çeşitli projelerde karşımıza çıktı.

Erdem, 16 Mart 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. Eski teknik direktör ve futbolcu olan Haluk Erdem ve işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olan oyuncu 7 yaşındayken gittiği tiyatroda mesleğe karşı heyecanlandı. 1995 senesinde Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi alan isim, 1996 senesinde Bursa Devlet Tiyatrosuna bağlı Osmaniye Kültür Merkezinde ilk defa oyunculuk eğitimi aldı.

İpek Erdem, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Arslanşah’ın eşi rolünü oynayacak - 1. Resim

2002 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazandı. Gani Müjde ile tanışmasının ardından Hayat Bilgisi'nde yer alan oyuncu bu projede tanınmaya başladı.

Yer aldığı dizi ve filmler:

Karınca Yuvası

Aşk Kapıyı Çalınca

Elveda Rumeli

Aman Annem Görmesin

Beş Şehir

İpek Erdem, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Arslanşah’ın eşi rolünü oynayacak - 2. Resim

Yer Gök Aşk

Böyle Bitmesi

Lale Devri

Eve Dönüş

Kuzgun

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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