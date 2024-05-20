İpek Erdem, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Arslanşah’ın eşi Gökçiçek rolünü oynayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 11:44 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 11:57 - Güncelleme:

Trt 1, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine katılacak olan yeni isim izleyicileri sevindirdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen diziye katılan ismin ardından Arslanşah’ın eşi Gökçiçek'i kim oynuyor, gerçekte adı ne soruları aratıldı. İşte yer aldığı diziler ve filmler...