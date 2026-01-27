Sağanak yağışların etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları güncel olarak araştırılmaya devam ediyor.

İstanbul'da baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte belli oldu. Ocak ayının sonlarına doğru yer yer sağanak yağışların etkili olmasının ardından baraj doluluk oranı yakından takip ediliyor. Özellikle "27 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne?" sorusu arama motorlarında yoğun olarak sorgulatılıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgilere göre, İstanbul genel baraj doluluk oranı 27 Ocak itibarıyla 27.34 olarak kaydedildi.

İstanbul baraj doluluk oranları şu şekildedir;

Elmalı: %80,92

Darlık: %46,19

Ömerli: %39,72

Istrancalar: %37,54

Alibey: %22,14

Büyükçekmece: %18,62

Terkos: %16,79

Sazlıdere: %16,39

Pabuçdere: %7,37

Kazandere: %4,37

27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla Pabuçdere ve Kazandere barajı en düşük orana sahipken Elmalı yüzde 80 seviyelerindedir.

