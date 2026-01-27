İzmir’de kuraklık tehdidi her geçen gün artarken barajlardaki su seviyeleri ve İZSU’nun uygulamaya koyduğu planlı su kesintileri gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Azalan yağışlar, içme suyu kaynaklarındaki ciddi düşüş ve artan tüketim nedeniyle planlı su kesintileri de sürüyor. İşte İzmir baraj doluluk oranı ve İZSU planlı su kesinti listesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü mevcut su kaynaklarını korumak için alternatif çözümleri de içeren kapsamlı bir yol haritası çizdiği belirtti. İZSU yeni kaynak eklemeden sadece sistem verimliliğini artırarak şehrin günlük içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 28’ini karşılamayı başardı. İşte İzmir baraj doluluk oranı ve İZSU planlı su kesinti listesi...

İZSU BARAJ DOLULUK ORANI 27 OCAK

BARAJ ADI Tahtalı Barajı Balçova Barajı Ürkmez Barajı Güzelhisar Barajı Gördes Barajı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Son Güncelleme Tarihi 27.01.2026 27.01.2026 27.01.2026 27.01.2026 27.01.2026 27.01.2026 Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 32,77 117,92 29,30 88,94 204,00 14,10 Toplam su hacmi (m³) 22.786.000 1.337.000 1.343.000 71.937.000 15.500.000 4.140.000 Kullanılabilir su hacmi (m³) 3.186.000,00 1.200.000,00 968.000,00 59.977.000,00 0 3.640.000,00 Aktif Doluluk Oranı (%) 1,11 15,74 11,73 41,83 0,00 22,75

İZSU PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ

23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler:

Karabağlar İlçesi'nin; Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, AşıkVeysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme,Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp,Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay,Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi,Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre,Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin Mahalleleri,

Konak İlçesi'nin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis,Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, CengizTopel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, EmirSultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt,Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit,Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale,Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali,Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk,Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur,Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız,Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik Mahalleleri,

Bornova İlçesi'nin; Barbaros, Çamkule mahallesi (kısmen),Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen),Karacaoğlan, Merkez, Mersinli, Serintepe, Tuna, Yunus Emre, Zafer mahalleleri. Atatürk, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Kavaklıdere,Kazım Dirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit,Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt Mahalleleri,

Balçova İlçesi'nin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur,Teleferik Mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı,Sahilevleri, Yenikale Mahalleleri,

Güzelbahçe İlçesi'nin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki Mahalleleri,

Buca İlçesi'nin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB,Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar,Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez,Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, ValiRahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Mahalleleri,

Gaziemir İlçesi'nin; Emrez mahallesi (kısmen), Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez(kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer Mahalleleri,

Karşıyaka İlçesi'nin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı,Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım,Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım Mahalleleri,

Çiğli İlçesi'nin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık,Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, GaziMustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, UğurMumcu, Yeni, Yakakent Mahalleleri,

Bayraklı İlçesi'nin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı,Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur,Osmangazi Postacılar, Refik Şevketİnce, Soğukkuyu, Yamanlar Mahalleleri,

Menemen İlçesi'nin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar,İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik Mahalleleri,

Menderes İlçesi'nin; Ata, Cumhuriyet, Görece, Hürriyet Mahalleleri.

İZMİR SU KESİNTİSİ 27 OCAK (ARIZA SEBEPLİ ANLIK KESİNTİLER)

FOÇA CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 27.01.2026 saat 08:08 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası YENİFOÇA BÖLGESİ TAMAMI ETKİLENİR . YENİFOÇA KUYULARINDAKİ ELEKTRİK ARIZALARI... KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK 27.01.2026 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1762/1 SOKAK No:6 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPATILDI.. KİRAZ YENİ 27.01.2026 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

