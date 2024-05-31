İSPARK’ın "Park Et Devam Et" otoparklarının ardından toplu taşıma kullananlara %50 indirim uygulanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşları BELBİM ve İSPARK'ın ortak kampanyasının yayınlanmasının ardından İSPARK İstanbulkart indirimi hangi otoparklarda geçerli, yüzde kaç indirim yapılacak araştırıldı. Araç sahiplerini mutlu eden haberle beraber kampanyanın detayları gündeme geldi.

İstanbulkart’ını kullanarak toplu taşıma ile yolculuk yapmasının ardından otopark ücretinde %50 olarak indirim kazanacak. Belirli otoparklarda geçerli olacak olan kampanyayla beraber İSPARK P+D otoparkları nerede araştırıldı.

"Park Et Devam Et" otoparklarında geçerli olacak olan kampanya sayesinde araç sahipleri İstanbulkart ile toplu taşıma aracı kullanmasının ardından ödemesini İstanbulkartı ile yaparak %50 indirim almaya hak kazanacak.

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla uygulanan proje, belirli P+D otoparklarında geçerli olacak.

PARK ET DEVAM ET KULLANIM ŞARTLARI

Vatandaşlar, araç plakalarını İstanbulkart Mobil’de yer alan "Bilgilerim" kısmına eklemelidir ve ödeme yönteminin İstanbulkart olarak seçilmesi gerekiyor. Araç sahibi ile plaka sahibi de aynı kişi olmalıdır.

Park süresi 24 saati geçmemelidir ve toplu taşıma kullanımı park saatinden önce gerçekleşmelidir.

Seçili otoparklar ise şöyle: Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı(Fatih), Feshane PD Açık Otoparkı (Eyüpsultan), Merter Metro PD Açık Otoparkı (Güngören), Büyükçekmece Metrobüs Durağı Yanı PD Zeminaltı Otoparkı (Büyükçekmece), Çekmeköy Metro PD Zeminaltı Otoparkı (Çekmeköy), Soğanlık Metro PD Açık Otoparkı (Kartal), Kirazlı Metro Durağı PD Açık Otoparkı(Bağcılar).