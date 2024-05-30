İstanbul'un Avcılar, Esenyurt, Bağcılar semtlerinde elektrik kesintisi 17.00'de bitecek (30 Mayıs)
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
BEDAŞ'ta yer alan bilgilere göre İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını anlık olarak öğrenebiliyoruz. 30 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren devam eden kesintinin ardından ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek araması gündeme geldi. Kesintilerin olacağı yerler listesi.
Bugün İstanbul'un birçok semtinde elektrik kesintisi meydana gelirken saat kaçta biteceği de merak konusu oldu. Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece gibi ilçelerde olan arızanın bilgilerini derledik.
BEDAŞ verilerine göre 30 Mayıs günü İstanbul'da olan kesintiler şöyle:
BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1205., 1206., 1209., 1211., 1224. sokak, HÜRRİYET mah 160. sokak ve 15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., CUMHURİYET sk / HÜRRİYET mah 151., 152., 153., 154., 155., 156., 158., 159., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında 09.00'da başlayan kesinti 17.00'de sona erecek.
Eyüpsultan'da MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sokaklarında olan arızanın 17.00'da bitmesi bekleniyor.
Güngören'de MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sokaklarında kesintinin 13.00'te bitmesi planlanırken, Esenyurt'ta MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah PELİN sokaklarında kesinti 17.00'de bitecek.
Avcılar'da MERKEZ-YEŞİLKENT mah OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 486., 487., 520., 522. sokaklarındaki arızanın 17.00'da bitmesi beklenirken Silivri'nin BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sokaklarında arıza 17.00'da sona erecek.
30 Mayıs günü meydana gelen kesinti Kağıthane'de SEYRANTEPE mah ASAF, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇELİKAY sokaklarını kapsarken 17.00'da bitecek.
Beşiktaş'ta BEBEK mah BODUR, SERAMİK sokakta 22.00'da biterken, MECİDİYE mah ALADOĞAN, CİBİNLİK, HASRET, KABALAK, KARABAŞ, KÖYARDI, KİLERCİBAŞI, MÜTEVELLİ İBRAHİM, NAR, PALANGA, POSTACI, SALKIM, SARIBAL, SARIBAL ARKASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR sokakta 18.00'de bitecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi