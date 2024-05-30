İstanbul'un Avcılar, Esenyurt, Bağcılar semtlerinde elektrik kesintisi 17.00'de bitecek (30 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2024 11:55 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 12:06 - Güncelleme:

İstanbul, Elektrik Kesintisi, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

BEDAŞ'ta yer alan bilgilere göre İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını anlık olarak öğrenebiliyoruz. 30 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren devam eden kesintinin ardından ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek araması gündeme geldi. Kesintilerin olacağı yerler listesi.