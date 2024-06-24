İzmirim Kart'a gelen zam ile beraber tam biniş 17,5 TL, öğrenci ücreti 7,50 TL oldu

Bugün İzmir'de ulaşıma yapılan zammın ardından yeni ücretler merak edildi. 24 Haziran günü yeni tarifenin duyurulmasıyla beraber tam biniş ne kadar oldu, kaç TL araştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından fiyat tarifesi sonrası güncel İzmirim Kart ücretleri 2024...

İzmirim Kart'a gelen zammın ardından vatandaşlar öğrenci kartının kaç TL olduğunu araştırmaya başladı. UKOME tarafından güncellenen fiyat listesinden sonra yeni ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN ücretleri de belli oldu.

İZMİRİM KART ZAM MI GELDİ, NE KADAR?

24 Haziran günü gelen yeni zam ile beraber ulaşımda fiyatlar değişti. Tam biniş ücreti 17,52 TL olurken 60 yaş ücreti 15,50 ve öğrenci ücreti 7,50 TL oldu.

Öğretmen ücretleri ise sabit kaldı. % 34,62 TL'lik zammın ardından tam tarifede 120 dakika içinde gerçekleşen ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada 4,42 TL ödenecek. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL öderken, ikinci aktarmada 2,88 TL ödeyecek.

60 yaş kartına sahip olanlar ilk aktarmada 7,76, ikinci aktarmada 3,88 TL ücret verecek. Öğrenciler için ise aktarma ücreti bulunmuyor.

FERİBOT ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

Yeni tarife ile beraber İZDENİZ’in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da zam uygulandı. Motosiklet geçişi 45 TL, araç 110, orta sınıf araç 260, otobüs 560, tır 975 TL oldu. Yolculardan ücret alınmamaya devam edilecek.