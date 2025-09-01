Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmit elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

İzmit elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Kocaeli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. 1 Eylül 2025'te sabah saatleri itibarıyla başlayan elektrik kesintilerinin akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte elektrik kesintisine dair tüm ayrıntılar...

Kocaeli'de 1 Eylül 2025 tarihinde, planlı elektrik kesintileri sebebiyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SEDAŞ, internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleşeceğini duyurdu.

KOCAELİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

SEDAŞ elektrik kesintilerinin, Kocaeli'nin birçok ilçesinde çeşitli saatlerde elektrikler kesilecektir.

Kocaeli'de yaşayan vatandaşların, kesintinin gerçekleşecek saatleri ve ilçeleri hakkında bilgi alarak tedbirli davranmaları önerildi. İşte Kocaeli'deki elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve saatler..

Kocaeli'nin İzmit, Kartepe, Körfez, İzmit ve Karamürsel ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 

İzmit'in Yeşilova ilçesinde 09:00'da başlayan elektrik kesintisi 17:00'da sona erecektir. Yeşilova'nın Adnan Kahvecı, Adnan Kahveci Caddesi., Baran Sokak., Barut Sokak., Biberiye Sokak., Ceyda, Ceyda Sokak., Dınç, Dinç Sokak., Düzey Sokak., Elzem, Kırlangıç, Murat Taser, Murat Taşer Sokak., Naıboglu, Naiboğlu Sokak., Nıl, Nil Sokak., Yavuzlar Sokak'ta elektrikler kesilecektir.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ SORGULAMA

