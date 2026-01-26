İZSU Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre İzmir'in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde su kesintisi devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

İzmir’de 26 Ocak 2026 Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, ana boru arızası nedeniyle yapılan kesintilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun, mahallelere kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.

26 OCAK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ödemiş ve Torbalı'da ana boru arızası nedeniyle sular kesilmiştir. Çağlayan'da 20.00'de Ayrıcılar, İnönü ve Türkmenköy mahallelerinde ise 19.34'de suların yeniden verilmesi bekleniyor.

İZSU güncel listeyi paylaştı! İzmirde sular ne zaman gelecek? (Ödemiş, Torbalı)

Ödemiş Çağlayan'da 26.01.2026 saat 15:09 ile 20:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Torbalı'nın Ayrancılar, İnönü, Türkmenköy mahallelerinde 26.01.2026 saat 16:34 ile 19:34 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak.

