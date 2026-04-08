İZSU tarafından yayımlanan 8 Nisan 2026 tarihli güncel su kesintisi listesi sonrası İzmir’de birçok ilçede yaşanan kesintiler gündeme geldi. Ana boru arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle etkilenen mahalleler ve kesinti süreleri araştırılıyor. İşte, İzmir'de suların geleceği saat...

İzmir genelinde farklı ilçelerde yaşanan su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre 8 Nisan 2026 tarihinde birçok ilçede planlı ve arıza kaynaklı kesintiler uygulanıyor.

İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ (8 NİSAN 2026)

İzmir genelinde yaşanan su kesintileri, İZSU tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazandı. Farklı ilçelerde ana boru arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanan kesintilerin, gün içinde belirli saatlerde sona ermesi bekleniyor. İşte mahalle mahalle güncel kesinti listesi:

Aliağa su kesintisi | Örnekkent Mahallesi - 11:17 (Ana boru arızası)

Bayındır su kesintisi | Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Yeni, Yenice Mahalleleri - 12:00 (Ana boru arızası)

Buca su kesintisi | Fırat, Göksu, Yeşilbağlar Mahalleleri - 10:10 (Sayaç bakım ve onarım çalışması)

Foça su kesintisi | Kozbeyli Mahallesi - 12:00 (Ana boru arızası)

Karşıyaka su kesintisi | Bahariye Mahallesi - 22:20 (Branşman arızası)

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kınık su kesintisi | Fatih, Türkcedit Mahalleleri - 11:35 (Ana boru arızası)

Konak su kesintisi | Güneş, Kestelli, Uğur Mahalleleri - 11:46 (Ana boru arızası)

Menderes su kesintisi | Çakaltepe Mahallesi - 12:41 (Ana boru arızası)

Menemen su kesintisi | Ayvacık Mahallesi - 11:31 (Ana boru arızası)

Ödemiş su kesintisi | Konaklı Mahallesi - 23:59 (Ana boru arızası)

Yetkililer, arızaların giderilmesinin ardından suyun kademeli olarak verileceğini belirtirken, özellikle ana boru arızalarının yaşandığı bölgelerde kesinti süresinin uzayabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri ve kesinti süresince su kullanımında dikkatli olmaları istendi.

