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Kadınlar evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanabilecek! Soyadı maddesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadınlar evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanabilecek! Soyadı maddesi 9. Yargı Paketi&#039;nden çıkarıldı
Kadın Hakları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9. Yargı Paketi'nde yer alan soyadı maddesi kadınların gündeminde yer alırken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın görüşmesi sonlandı. Soyadı maddesinin 9. Yargı Paketi'nden çıkarılması için Meclis Genel Kurulu'nda teklif edilecek.

Evli kadınların, kızlık soyadını tek başına kullanmasına dair detaylar belirsiz olurken kadınların kendi soyadlarını tek başına kullanıp kullanamayacağı araştırılmıştı.

KADINLAR EVLENDİKTEN SONRA KENDİ SOYADINI KULLANABİLECEK Mİ?

Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şu sözleri söyledi:

"9. Yargı Paketi'nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır.

Bu, kadın-erkek eşitliği hakkıdır ve bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların kendi tercih hakkıdır. Kadınların kendi yaşam tercihlerini belirleyebilmesi, bir demokrasi hakkıdır.

Tabi Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak, aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunuyla ilgili yapılması gereken değişiklik, kısacası soyadı dayatması dediğimiz meseledir.

Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede, bu dayatmanın 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim."

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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