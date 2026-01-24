Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak Karagümrük-Galatasaray karşılaşması, zirve yarışını yakından ilgilendirirken maçın yayın kanalı, saati ve izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul’da oynanacak kritik mücadele öncesinde karşılaşmaya dair tüm yayın detayları netleşti. Peki, Karagümrük-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig’de liderlik koltuğunu korumak isteyen Galatasaray, 19. hafta mücadelesinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip ile orta sıralardan üst basamaklara tırmanmayı hedefleyen Karagümrük arasındaki bu kritik randevu öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve nereden izlenebileceği merak ediliyor.

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük-Galatasaray karşılaşması, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifreli yayın kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Sezon boyunca zirve yarışındaki karşılaşmalara ev sahipliği yapan Bein Sports, Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasını yayınlıyor.

Karagümrük-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maçın yayın bilgileri netleşti

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak. İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.

Karagümrük-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maçın yayın bilgileri netleşti

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karagümrük-Galatasaray maçı, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak ve mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak. Karşılaşmaya Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası